Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Koray Taşdemir  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

