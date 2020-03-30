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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı.

Berk Özkan   | 30.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Covid-19 ile mücadele sürecinde Sağlık Politikaları ve Ekonomik yardımlarına Milli Dayanışma ile destek ol. Toplumun üç temel ayağı (Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör) mümkün olan en yüksek fonu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. Covid-19'a karşı sen de birlik ol. Ekonomik alanda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım." ifadeleriyle kampanyaya destek için IBAN numaraları paylaşıldı.

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