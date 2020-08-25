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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta “Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında Türk İslam Mezarlığı’nı ziyaret ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlanan klipte "Malazgirt Marşı" şiirini okudu.

Özcan Yıldırım   | 25.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlanan klipte, "Malazgirt Marşı" şiirini okudu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile AKINCI TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.

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