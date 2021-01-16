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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Berk Özkan   | 16.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.

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