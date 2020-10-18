Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında "Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.
Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah’ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. pic.twitter.com/DsbgQDBmlO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
Erdoğan, paylaşımında Şırnak'ta yaptığı konuşmanın yer aldığı bir videoya da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.