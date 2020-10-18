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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.

Sefa Mutlu   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında "Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Şırnak'ta yaptığı konuşmanın yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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