Euro
6.26
Dolar
5.62
BIST 100
103,373.10
Altın
1,420.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Türkiye'nin doğal gaz alanında hayata geçireceği yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefine daha da yaklaşacağını belirtti.

Ebru Şengül   | 29.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız

Aksaray

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajında, bugün temel atma töreni gerçekleştirilen Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin millete hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizlere ayak bağı olacak, hareket kabiliyetimizi kısıtlayacak her türlü sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Doğal gazda her ne kadar sınırlı bir rezerve sahip olsak da bu durum Türkiye'nin güçlü bir doğal gaz altyapısı kurması ve gelecekte ihracatçı bir ülke olmasının önünde asla engel değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son yıllarda bu minvalde attıkları yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), doğal gaz depolama tesisleri, uluslararası boru hatları gibi stratejik adımlarla birlikte Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini büyük ölçüde teminat altına aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu hamlelerle birlikte siyasi, ekonomik, jeopolitik, konjonktürel gelişmelerden bağımsız bir yapıda olmayan çalkantılı küresel enerji piyasalarındaki sağlam yerini daha da güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönem doğal gaz alanında hayata geçireceğimiz yeni projelerle birlikte, merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız. Türkiye küresel enerji projelerini hayata geçirmek için sadece jeopolitik konumuyla değil, aynı zamanda bilgi birikimi, tecrübesi, siyasi istikrarı ve güçlü ekonomisiyle de bölgenin her zaman en güçlü ve güvenilir partneri olacaktır. Projemizin hayata geçmesinde büyük emekleri geçen sayın bakanımız başta olmak üzere BOTAŞ yetkililerine ve yüklenici firmalarımıza başarılar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu

Benzer haberler

'Yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız'

'Yeni projelerle birlikte merkez ülke hedefimize daha da yaklaşacağız'

'Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40 yıllık yorgunluğumu aldı'

Ziraat odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilanlı teşekkür

Erdoğan, yerli 'elektrikli traktör' deneme sürüşünü gerçekleştirdi

Erdoğan, yerli 'elektrikli traktör' deneme sürüşünü gerçekleştirdi
Erdoğan ve Mahathir yerli üretim itfaiye aracını inceledi

Erdoğan ve Mahathir yerli üretim itfaiye aracını inceledi
'Hakan Atilla'nın yaşadığı süreç hepimizi üzdü ve kırdı'

'Hakan Atilla'nın yaşadığı süreç hepimizi üzdü ve kırdı'