Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa ile ilgili 128 madde üzerinde çalışmamızı yapacağız
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili, "128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında normalleşme takvimi başladı. Tam olarak normalleşmeye ne zaman geçebiliriz? Maskesiz günler ne zaman gelir?" sorusu üzerine Erdoğan, maske, mesafe, hijyenin önemine vurgu yaptı.
Sosyal mesafenin korunması halinde maskeden de kurtulmanın mümkün olacağına işaret eden Erdoğan, sosyal mesafenin şart olduğunun altını çizdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısa bir süre sonra açıklama yaparak, "Şu tarihten itibaren, şu şartlarda sosyal mesafeye dikkat edildiği takdirde maskeyi de çıkarabiliriz." diyeceğini belirten Erdoğan, 1,5 metrelik mesafe korunduğunda maskenin çıkarılabileceğini kaydetti.
Erdoğan, şu anda 50-55 yaş üstü ile alakalı aşıların geldiğini dile getirerek, "Bu aşıların gelişiyle 50-55 yaş üstüne aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşıları yoğun bir şekilde yapmamız halinde, zaten ciddi manada bir korunma sürecini tıbben de almış olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. aşıyı olduğunu belirterek, antikorunun 2 bin 160 çıktığını aktardı.
"Ortak bir çalışma olacak"
"Yeni anayasa çalışmasında nasıl bir takvim öngörüyorsunuz? Nasıl bir anayasa taslağı var elinizde? Kritik kurumların yapısında bir değişiklik olacak mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Detaya, teferruata girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza yanlışlık yapmış olurum. Şu anda anayasa çalışmamızı yapan ekiple önce bizim heyetimiz bir oturup konuşacak, değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmamızı yapacağız ve bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır, bunları aramızda konuşacağız. 'Tamam' dediğimiz anda da Devlet Beye bunu şahsım ve heyetim olarak takdim edeceğiz. Biz, bu arada bu çalışmayı da Devlet Beyin bana göndermiş olduğu kendi çalışmaları ile de ayrıca mezcedeceğiz. Ve birlikte yapacağımız bu çalışma, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın ortak çalışması olacak."
Erdoğan, bu çalışmayla ne gibi ilaveler yapılabilir, ne gibi eksiklikler var, anayasanın yaşam koşullarına giren inisiyatiflerinde ne gibi çıkarımlarda bulunulabilir konularının değerlendirileceğini söyledi.
"Çalışmalarda psikologlar, tarihçiler de var"
Bu çalışmaları yapanların içinde anayasa hukukçularının, sosyologların, psikologların, tarihçilerin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bunlarla beraber ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz ki 'efradını cami ağyarını mani' bir çalışma ortaya çıksın. Onun için de bir adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Anayasa Bilim Kurulu ile beraber bu çalışmamızı yürütelim istiyorum. Bu konuyla ilgili en geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım." diye konuştu.
Bunun neticesinde meydana gelen hazırlığı Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacaklarını ifade eden Erdoğan, "Biz, en geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamazsak, Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı milletimizin takdirine sunmakta zaafa düşeriz. Bu, benim en büyük endişemdir." dedi.
"Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli, yerli boyutunun olması şart"
Erdoğan, "(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak."diyen Erdoğan, "Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli, yerli boyutunun olması şart." şeklinde konuştu.
"Parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu." dedi.
ABD Başkanı Biden ile görüşme
ABD Başkanı Biden ile görüşme ile ilgili olarak, "Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu soracağız." ifadesini kullanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun?" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına dair, "Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi bu ifadeyi kullanmadı." diyerek, "ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar." ifadesini kullandı.
"Macron'un Libya ve Suriye’de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye’de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz." şeklinde konuştu.
"Cuma günü petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.
Mısır'la ilişkiler
Mısır'la ilişkilerle ilgili, "Mısır'la Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız bulunuyor." diyen Erdoğan, "Mısır halkını çok iyi tanırım, severim, bağlantılarımızın kültürel yönü çok güçlüdür. Dolayısıyla yeniden bu süreci başlatmakta kararlıyız." şeklinde konuştu.
"Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler." ifadesini kullanarak, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir." dedi.
Erdoğan, "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının." ifadesini kullandı.
ABD'li yatırımcılarla görüşme
ABD'li yatırımcılarla ilgili görüşmeye ilişkin Erdoğan, "Karşılıklı dayanışmaya dayalı bir görüşme oldu. Bu görüşmenin devamının Kovid döneminden sonra Amerika'da yapılmasını istediler." dedi.
"Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk. Bu büyümeden en dikkat çekici kalemin yüzde 30,5 gibi güçlü oranla makine teçhizat yatırımlarında olması çok önemli." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.