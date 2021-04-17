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Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı kent meydan ve caddelerindeki son durum. Ankara / KIZILAY
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turgut Özal'ın, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır.

Her zaman hayırla yad edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."

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