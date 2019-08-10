Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.