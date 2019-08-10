Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." dedi.

10.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı

Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak

Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliğine devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliğine devam edeceğiz
YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti