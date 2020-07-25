Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.