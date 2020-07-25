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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Orhan Onur Gemici   | 25.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

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