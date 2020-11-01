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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu ile ilgili, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

01.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Samsun

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, Samsun-Sivas Demir Yolu ile ilgili, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak." şeklinde konuştu.

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