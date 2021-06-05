Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.