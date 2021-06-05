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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.

Berk Özkan   | 05.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala eşlik etti.

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