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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de medyana gelen depremle ilgili, "Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik." dedi.

Berin Alpaslan Gökçe   | 30.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'de medyana gelen depremle ilgili, "Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik."  diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz.

Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür"

Yerli aşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız" diye konuştu

Erdoğan, "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi." diye konuştu.

Erdoğan, "155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık"  şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz." dedi.

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