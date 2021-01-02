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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ Kömürhan Köprüsü açılışına katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor." dedi.

02.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi

Elazığ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü’nden videokonferans yöntemiyle katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kömürhan Köprüsü) Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

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