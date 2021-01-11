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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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