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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma huzurun ve refahın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Enes Kaplan   | 13.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma huzurun ve refahın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e bir mesaj gönderdi. 

Mesajında, "Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren, suç ve suçluya göz açtırmayan kahraman Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuruyla yerine getiren, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığımız, sahip olduğu nitelikli, eğitimli, cesaretli ve kabiliyetli personeli, hizmet kalitesinin artırılması ve geleceğe dinamik bir şekilde hazırlanmak amacıyla yürüttüğü modernizasyon faaliyetleriyle, ulusal ve uluslararası alanda üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır.

Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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