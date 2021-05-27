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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı

Erdoğan, mesajında "Kardeş Azerbaycan bu yıl Cumhuriyet Günü'nü, Vatan Savaşında kazandığı haklı zaferinin gururuyla taçlandırmakta, Türkiye'de 'kaderini kaderi bildiği' Azerbaycan'ın bu mutluluğunu coşkuyla paylaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Berk Özkan, Ruslan Rehimov   | 27.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı

İstanbul/Bakü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Cumhuriyet Günü"nü, Vatan Savaşında kazandığı haklı zaferinin gururuyla taçlandırdığını ve Türkiye'nin bu mutluluğu coşkuyla paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs Azerbaycan'ın 'Cumhuriyet Günü' dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, can Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle milletim ve şahsım adına zat-ı devletlerini ve tüm Azerbaycan halkını en kalbi duygularımla tebrik ederim" diyerek başladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan bu yıl Cumhuriyet Günü'nü, Vatan Savaşında kazandığı haklı zaferinin gururuyla taçlandırmakta, Türkiye'de 'kaderini kaderi bildiği' Azerbaycan'ın bu mutluluğunu coşkuyla paylaşmaktadır.

Mükemmel düzeydeki stratejik ilişkilerimizi 'Tek millet, iki devlet' ruhuyla daha da pekiştirmek doğrultusundaki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşlik ve işbirliğimizin, bölgemizin barış, istikrar ve refahının en büyük teminatı olduğuna inancım tamdır.

Bu fırsattan istifadeyle, zat-ı devletlerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Azerbaycan halkının esenlik ve refahının devamı için en iyi dileklerimi yineliyorum."



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