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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 20.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

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