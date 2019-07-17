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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'deki menfur saldırıyı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbil'deki menfur saldırıyı kınıyorum

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

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