Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ertan İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
- Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekimin ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi
- Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm, hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti
- Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor İskender, AA'ya konuştu
İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.