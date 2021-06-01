Euro
10.43
Dolar
8.53
BIST 100
1,425.34
Altın
1,907.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış töreninde konuşuyor.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.

Mümin Altaş   | 01.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ertan İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek
'Turizmin başkenti' Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 1 milyon dozu aştı
50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla Kovid-19 aşılama takviminde ikinci aşama tamamlanacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı

Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor İskender: ﻿﻿Mesleği bırakmayı çok ciddi anlamda düşünüyorum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
ABD'li şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor

ABD'li şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi