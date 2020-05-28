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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.

Andaç Hongur   | 28.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına sevgilerini iletti. 

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