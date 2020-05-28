Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına sevgilerini iletti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram. pic.twitter.com/Q6lCz7CSM9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020