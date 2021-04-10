Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı. -VTR
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.

Zeynep Rakipoğlu,Berk Özkan   | 10.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı
Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerde sessizlik hakim

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi

Türkiye, Hindistan'daki terör saldırısını kınadı

İzmir Sağlık Müdürlüğü 'yatak bulunmaması nedeniyle bir hastanın yaşamını yitirdiği' iddiasını yalanladı

Kültür ve Turizm ile Adalet bakanlıklarından cezaevlerinde kütüphane kurulması için iş birliği

Kültür ve Turizm ile Adalet bakanlıklarından cezaevlerinde kütüphane kurulması için iş birliği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti