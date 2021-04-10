Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2021
Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, Abdulhamit Bey’e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.