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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Merve Yıldızalp Özmen   | 04.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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