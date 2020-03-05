Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.