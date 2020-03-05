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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacak

Ankara

Putin - Erdoğan görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." dedi.

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