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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'de kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de çözüm için Türkiye'nin her zaman hazır olduğunu belirterek, "Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

10.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'de kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"Akdeniz'de herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım"

Akdeniz'de bulunan tüm ülkelere çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz." 

 "Türkiye suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir"

Konuşmasında ana muhalefet partisini eleştiren Erdoğan, "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir."

"Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır"

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısına değinen Erdoğan, "Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır. Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır."

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