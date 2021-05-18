Euro
10.22
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,869.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Gül: İYİ Parti Genel Başkanını millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Çelikus: Destekler can suyu niteliği taşıyor

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Çelikus: Destekler can suyu niteliği taşıyor
'Sofi Nurettin'in PKK'nın sözde askeri konseyinde etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu belirlendi

'Sofi Nurettin'in PKK'nın sözde askeri konseyinde etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu belirlendi