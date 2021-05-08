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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programında buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programında buluştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak." dedi.

Sibel Kurtoğlu   | 08.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum." dedi.

"17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak.

Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye onlarla sohbet etmeye onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Milletimizin geçmişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz hep önde oldu, öncü oldu. Yarının büyük ve güçlü Türkiyesinin önderleri ve mirasçıları da yine gençler olacaktır." ifadesini kullandı.

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