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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel'in tercihi 'Hakkari zirvelerindeki tilki'

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmihan Özgüven   | 08.12.2020
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel'in tercihi 'Hakkari zirvelerindeki tilki' Fotoğraf: İsmihan Özgüven/AA

Adana

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Tuncel, beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği" başlıklı fotoğraflarına oy kullanan Tuncel, seçkideki tüm fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin güzel olduğunu belirten Tuncel, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Rektör Tuncel, AA çalışanlarına çektikleri güzel fotoğraflar için teşekkür etti.

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