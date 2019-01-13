Çöp konteynerindeki sokak hayvanları bu cihazla fark edilecek

İSTANBUL - MUTLU BOZDAĞ

Sokak hayvanları, 11 yaşındaki Çınar Özdemir'in tasarladığı sensörlü cihaz sayesinde, yemek aramak için girdikleri çöp konteynerlerinde sıkışmayacak.

Bahçeşehir Koleji 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Çınar Özdemir, televizyonda bir çöp konteynerinin, içinde köpek olduğu fark edilmeden çöp arabasına boşaltıldığı ve köpeğin ezilerek öldüğü haberini izleyince çok üzüldü.

Haberden çok etkilenen Özdemir, sokak hayvanlarının yiyecek aramak için girdikleri konteynerlerde sıkışmasını önlemek amacıyla proje geliştirdi.

Çınar Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi annesi Feride Özdemir ile okuldaki öğretmenleriyle paylaştığını ve destek aldığını söyledi.

Birçok kedi ve köpeğin yiyecek bulamadıkları için çöpten beslendiğini ifade eden Özdemir, "Bu canlılar özellikle soğuk kış aylarının gelmesiyle birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Sokak hayvanları beslenmenin yanında soğuktan korunmak için de çöp konteynerine giriyor. İzlediğim üzücü haberin ardından bu konuda hayvanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünerek projeyi tasarladım." dedi.

"Canlılar çöp değildir"

Okulu dışında 4 yıldır Bilim Sanat Merkezi'nde "Kodlama" alanında robotik eğitimi aldığını vurgulayan Özdemir, projesini şöyle anlattı:

"Hayvanların konteynerde fark edilmeleri için tasarladığım ve 'Canlılar çöp değildir' adını verdiğim sistemde, PIR sensörünü ve ledi Arduino'ya bağladım böylece ikisini de hakim olarak yönetebildim. Eğer PIR sensörü bir hareket fark ederse ledi yakacak bir kod yazdım. Bu devreyi de çöp kutusuna bağladım. Tasarladığım düzeneğin hareket sensörü çöp konteynerinin iç kısmına konuldu. Konteynerin ön yüzeyine ise led yerleştirildi. Bu sayede tasarladığım projeyle çöp dökmeye ve toplamaya gelen insanlar, çöp konteynerindeki canlıyı fark edebilecek. Bu şekilde birçok canlı üzerine kapak devrilerek ya da çöpler alınırken çöp arabasında ezilmeyecek. Proje beni çok mutlu etti. Aynı zamanda, vicdani anlamda bu canlılara karşı sorumluluğumu yerine getirdiğimi düşünerek çok rahatladım."

"HAYTAP'a teşekkür ederim"

Özdemir, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) başından beri projesini desteklediğini ve kendisine büyük yardımları olduğunu ifade etti.

Projesine katkı sunan HAYTAP'a teşekkür eden Özdemir, şunları anlattı:

"Amacım bu projenin ülkemizdeki tüm belediyelerde kısa zamanda hayata geçirilerek sokak hayvanlarının zarar görmeden tok bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Projenin tanıtımının ardından birçok okulda ilgili alanda yarışma programı ve bilim festivali teklifi aldım. En son Bahçeşehir Koleji 11. Bilime İlk Adımlar Festivaline katılmaya layık görüldüm. Açlıkla mücadele eden bu korunmaya ve bakıma muhtaç hayvanlar bir de çöp kutularından darbe alarak hayatlarını riske ediyorlar. Kediler 6, köpekler ise 17 saat aç kalırlarsa yaşamsal sıkıntılar yaşıyorlar. Bu zavallı hayvanlar için özellikle kış çok çetin ve zor geçiyor. Lütfen tüm hayvanseverler ayrıca bu aylarda hayvanlara daha çok sahip çıksın."