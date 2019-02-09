Çöken binada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi

Fotoğraf: AA/Uğur Subaşı

SAKARYA

Kartal'daki Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu yaşamını yitiren hemşirelik bölümü öğrencisi Şevval Yılmaz'ın (23) cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Yılmaz'ın naaşı, Kırktepe Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında genç kızın tabutunun üzerine duvak örtülürken, yakınları tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Amca Adem Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında kardeşi Osman Yılmaz'ın camide olduğunu belirterek, " 'Bina çöktü' diye haber geldi. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardık. Kapıya doğru koşunca kirişlerin altında kalıyor. Adli tıptan gelen ilk rapora göre darbeye bağlı değil, havasızlıktan hayatını kaybetti." diye konuştu.

Cenaze namazına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, aile yakınları ve genç kızın üniversite arkadaşları da katıldı.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 13 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 17 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Çökme sırasında evde olan anne Güler Yılmaz enkazdan 5 saat sonra kurtarılmış, Şevval'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Muhabir: Ömer Faruk Cebeci,Uğur Subaşı