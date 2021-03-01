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Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Canan Tükelay   | 01.03.2021
Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüphelinin yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise "Bazı basın yayın kuruluşlarında 23 Şubat 2021 tarihinde bir çiğ köftecide satış yapan çocuğun darbedilmesi olayına yönelik yayınlanan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. G.Ş'nin Y.K'yi darbetmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve elde edilen kamera görüntüleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihinde şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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