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Türkiye

Çiftlik Belediye Başkanı Güzel'e 'Köpek Köyü' çalışması nedeniyle uluslararası ödül

Niğde'de eski çöplük alanını "Köpek Köyü" ilan eden Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'e, Tayvan merkezli Uluslararası Yüce Usta Ching Hai Derneği'nce "Parlayan Dünya Liderliği Ödülü" verildi.

Abdullah Özkul   | 22.01.2021
Çiftlik Belediye Başkanı Güzel'e 'Köpek Köyü' çalışması nedeniyle uluslararası ödül

Niğde

Niğde'de sokak hayvanlarının barınması için yamacına oyuk açtırdığı ve kulübeler yaptırdığı eski çöplük alanını "Köpek Köyü" ilan eden Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'e, Tayvan merkezli Uluslararası Yüce Usta Ching Hai Derneği'nce "Parlayan Dünya Liderliği Ödülü" verildi.

Güzel, yazılı açıklamasında, ilçede Sekkin geçidindeki eski çöplük alanını temizleyerek oradaki yamaçlara sokak hayvanlarının barınmaları için geçen yıl ocak ayında 60 oyuk açtıklarını hatırlattı.

Bölgeye 20 köpek kulübesi ve 20 mama ve su kabı yerleştirip bu alanı "Köpek Köyü" ilan ettiklerini aktaran Güzel, "Sokak hayvanlarının soğuktan korunacakları bir yer inşa ettik. Belediye ve hayvanseverlerle sokak hayvanlarının günlük yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu projeyle Tayvan merkezli Uluslararası Yüce Usta Ching Hai Derneği tarafından 'Parlayan Dünya Liderliği Ödülü' aldım. Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güzel, Kovid-19 nedeniyle tören düzenlenemediğini, ödülünün kargoyla ulaştırıldığını belirtti.

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