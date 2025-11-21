Dolar
42.44
Euro
48.87
Altın
4,045.90
ETH/USDT
2,633.00
BTC/USDT
80,741.00
BIST 100
10,836.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Niğde OSB'deki parsellerden çıkan hafriyatla yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), fabrika parsellerinden çıkan hafriyatlar yol yapımı ve altyapıda kullanılarak yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı.

Ahmet Demircan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Niğde OSB'deki parsellerden çıkan hafriyatla yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

OSB'deki fabrika parsellerinden elde edilen ve mobil konkasörle işlenen 100 bin ton hafriyat, 4. tesviye alanında yapılan 15 kilometrelik yol ağı ile altyapı çalışmalarında kullanılıyor.

Hafriyatın doğaya bırakılmasını önleyerek çevresel riskleri de ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmayla yolların uzun ömürlü, sağlam ve ağır tonajlı araç trafiğine dayanıklı bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

Niğde OSB Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, son yıllarda tahsis edilen parsellerde girişimcilerin fabrika inşaatlarına devam ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

OSB'nin eğimli bir arazide olduğunu anlatan Peşin, fabrikaların yerleşimi için yapılan çalışmalar sonucunda ciddi bir hafriyat malzemesinin çıktığını ifade etti.

Çıkan hafriyatı incelediklerinde içerisindeki dağ kumu, mil ve agrega taşların kirli olmadığını ve sıkıştırılabilir özelliğinin iyi olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Peşin, şöyle konuştu:

"Niğde OSB'de yıl başında altyapısına başladığımız 300 hektarlık 4. tesviye alanında 15 km uzunluğunda ve yaklaşık 185 bin metrekarelik yol ağımız var. Bu yol ağımızın tamamının düzenlemesi yapıldı. Yol hatları ortaya çıktıktan sonra da güzergahlarda sanayicilerimizin altyapı ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, yağmur suyu ve doğal gaz hatları kazıldı. Bu hatların kazımı sonrasında ister istemez yollar bozulmakta. Dolguya hazır malzemeyle karayolları standardına göre 15 santimetre üst temel, 30 santimetre alt temel serilerek plentmiks temel malzemelerle sıkıştırılıp asfalta hazır hale getirilmesi gerekiyor."

OSB'den çıkan hafriyatlar doğayı kirletmiyor

Peşin, hafriyat malzemelerini inceledikten sonra mobil konkasör aracılığıyla kırıp alt temel malzemesine dönüştürdüklerini belirtti.

Hafriyat içerisindeki mil malzemeyi de konkasörle ayırdıklarını anlatan Peşin, şunları kaydetti:

"Bunları da altyapı işlemlerinde kullanıyoruz. Yaptığımız işlemle iki avantajlı ürün elde ediyoruz. Birisi altyapı gömleklemesinde kullanılan mil malzemesi, diğeri ise yollarımızın alt temelini oluşturacak plentmiks malzemesi oluşturuyoruz. Bu da Niğde OSB'nin yeşil OSB sertifikasyonunu destekleyen bir hareket. Çıkan hafriyatları herhangi bir yere döktüğümüzde doğayı kirletecek. Tarım alanı ise orayı, mera ise merayı öldürecek veya sanayi parsellerinde kullanım oranlarını azaltacak. Dolayısıyla atık olan bu malzemeyi geri dönüştürerek sıfır atık projesi kapsamında da yollarımıza alt temel malzemesi olarak kullanıyoruz."

"Sağlıklı bir altyapıyla sanayicilerimizi buluşturuyoruz"

Peşin, bu kapsamda altyapı ve yol yapım çalışmalarında yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağladıklarına dikkati çekerek "Dışarıdan plentmiks malzemesi satın alıp bunu asfaltlama makinesiyle serip sıkıştırmış olsaydık 55-60 milyon lira bütçemizden çıkacakken, şimdi maksimum 9 milyon lira gibi bir para ödeyerek bu malzemeyi plentmikse çeviriyoruz. Sağlıklı bir altyapıyla sanayicilerimizi buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da ambulansa yol veren motosikletliyle otomobilin çarpması kamerada
Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik merkezi kurulacak
Bakan Tunç'tan çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona ilişkin paylaşım
"Futbolda bahis" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı
Hakkari'de sismik izolatörlerin kullanıldığı 100'er yataklı iki hastane inşa ediliyor

Benzer haberler

Niğde OSB'deki parsellerden çıkan hafriyatla yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı

Niğde OSB'deki parsellerden çıkan hafriyatla yaklaşık 40 milyon lira tasarruf sağlandı

Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet