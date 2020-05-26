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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi "kesin korunacak hassas alan" ilan ettiklerini, böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardıklarını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 26.05.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı muhafaza etmek için çalışıyor, birçok doğal alanı korumamız altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında 16 olan "özel çevre koruma bölgesi" sayısını 18'e çıkardıklarını belirten Kurum, 8 sulak alan, 3 tabiat anıtı ve bir milli parkın "korunan alan" olarak tescil edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz. Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız."

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