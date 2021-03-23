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Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Sıfır Atık Projesi'nin BM Kalkınma Programı'ndan ödül aldığını duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yürüttükleri "Sıfır Atık Projesi"nin, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü belirtti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.03.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Sıfır Atık Projesi'nin BM Kalkınma Programı'ndan ödül aldığını duyurdu

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz ve toplumumuzun her kesimince benimsenen Sıfır Atık projemiz, uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görüldü. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Sıfır Atık projemizin başarıya ulaşmasında kıymetli katkılarından ötürü başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere temiz bir çevre için el ele verdiğimiz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

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