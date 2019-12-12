Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,279.20
Altın
1,474.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
logo
Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 81 ilde 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "81 ilimizde 'acil öncelikli' dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz." dedi.

İsa Toprak   | 12.12.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 81 ilde 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakanlık olarak, 31 Mart Yerel Seçimler Manifestosu'nda yer alan hedef ve stratejilere göre hareket ettiklerini belirten Kurum, 70'e yakın ilde yüzlerce projeyi yerinde incelediklerini dile getirdi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak, toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunarak, şehirlerin geleceğine dair önemli kararlar aldıklarını söyledi.

"TOKİ 3,5 milyon kişiyi yuvasına kavuşturdu"

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) gece gündüz demeden 850 bin bağımsız bölüm ürettiğini bildiren Kurum, sosyal donatılarıyla 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını gerçekleştirdiklerini, bu süreçte ev alamayan, dar gelirli vatandaşlara umut olmak için, 3,5 milyon kişiyi "sıcak ve mutlu" yuvalarına kavuşturduklarını anlattı.

Engellilere öncelik tanıdıklarını, engelli çocukların geleceğe neşeyle ve güvenle bakmaları için özel parklarla engelsiz yaşam merkezleri inşa ettiklerini dile getiren Kurum, tüm konut projelerinde şehit ailelerine ve gazilere de öncelik tanıdıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde 2023 yılı hedefimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Şehirlerimize gittik, tespitlerimizi yaptık. 81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Bu konutların yüzde 15'ini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle yapacak, kalan konutları da belediyelerimize ve özel sektörümüze destek olmak suretiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

2019'da, 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümüne başladıklarını belirten Kurum, bu projelerde yatay mimariyi esas alındığını aktardı.

Yeşil alan miktarı artacak

"81 ile 81 milyon metrekarelik Millet Bahçesi" projesiyle çalışmaları başlattıklarını anımsatan Kurum, "Bugün sadece illerimizde değil, ilçelerimizde, beldelerimizde onlarca yeni Millet Bahçesi projeleri yapıyor, şehirlerimizin yeşil alan miktarını artıracak, 8 metrekareden 15 metrekareye gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak adımları da atmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Murat Kurum, Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali'nin ardından Arnavutluk için de seferber olduklarını vurgulayarak, "TOKİ gerçekleştirmiş olduğu tüm bu projeler sayesinde, sadece bina yapan bir kurum olmaktan çıkmış, bugün Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet kurumlarından biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi için 638 bin kişinin başvuru yapıldığına dikkati çeken Kurum, "Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Şimdi hedefimizi bir üst noktaya taşıdık. Vatandaşımızın bu yoğun talebi karşısında Edirne'den Hakkari'ye 81 ilimizde inşa edeceğimiz yıllık konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir

Benzer haberler

'81 ilde 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık'

'81 ilde 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık 894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız

Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İklim değişikliği artık milli güvenlik meselesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İklim değişikliği artık milli güvenlik meselesidir
'Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır'

'Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır'
'İklim değişikliğiyle mücadele için şehirlerin dönüşmesi gerekli'

'İklim değişikliğiyle mücadele için şehirlerin dönüşmesi gerekli'