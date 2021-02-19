Euro
8.46
Dolar
6.97
BIST 100
1,560.70
Altın
1,772.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şemdinli'de polis aracına ve askeri konvoya saldırı şüphelisi PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
logo
Türkiye

Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum sonrası batan lüks yat, yağmur ve soğuğa rağmen özel ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla limana çıkartıldı.

Yusuf Şahbaz   | 19.02.2021
Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde 10 Şubat'ta etkili olan hortumda Alaçatı Port'ta demirliyken yan yatan ve ardından suya gömülen 15 metrelik yatın kurtarılması için hassas bir çalışma yürütüldü.

Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yatı sağlam şekilde çıkarmayı amaçlayan kurtarma ekibi, karaya vinç yanaşamaması nedeniyle Bandırma'dan getirilen vinç teknesiyle çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında ilk olarak 3 sanayi dalgıcı, sıcaklığı 10 derece olan suya dalarak batan teknenin etrafını taradı. Özel ekipmanlarla yapılan dalışta, yatın içinin fotoğrafları çekildi.

Yatın vince bağlı özel halatlarla bir miktar kaldırılmasının ardından dalgıç pompalarla su tahliyesi yapıldı. İçindeki suyun boşaltılmasıyla yat, su üstüne çıkmaya başladı.

Yakıt sızıntısı riskine karşı önlemlerin de alındığı operasyonda yüzeye çıkartılan yat, vinç teknesine bağlanarak Alaçatı Port Marina'ya getirildi.

Havadan da görüntülenen kurtarma operasyonu yatın iskele yardımıyla karaya çıkartılmasıyla 8 saatte sona erdi.

Lüks yatın buradaki tamir ve tadilat işlemlerinin ardından yeniden mavi sularla buluşacağı öğrenildi.

"Bir anlık dalgınlık kötü sonuçlar doğurabilir"

Kurtarma operasyonunun yürüten İzmir Su Altı Teknolojileri firmasının sahibi Hakan Aykanat, AA muhabirine, hortum nedeniyle batan teknelerden birini 11 Şubat'ta kurtardıklarını, bu teknenin daha büyük olması nedeniyle daha hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Burada önemli olan zarar vermemek. Biz de bunun zararsız şekilde çıkarılacağının sözünü vererek bu işi aldık ve yaptık." diyen Aykanat, tekneler için suyun içinde geçen her dakikanın zarar hanesine yazıldığına dikkat çekti.

Aykanat, tekne kurtarmanın riskli bir süreç olduğuna işaret ederek, "Öncelikle bu bir ağır sanayi. Normal dalgıçların yapabileceği iş değil. Vinçlerle çalışıyorsunuz. Ağır ekipmanlar var. Her an hareket edebilir ve size zarar verebilir. Gözünüzün sürekli açık olması lazım. Bir anlık dalgınlık kötü sonuçlar doğurabilir. Biz bunu ilk battığı gün de çıkarabilirdik. Ancak ya tekneye ya da çalışanlara zarar verirdik. Düzgün hava ve doğru zamanda yapmak önemli. Hava soğuk, ıslandık, üşüyoruz ama bu da bizim işimiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu'
Araştırma: Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor
Uludağ'ın eteklerindeki karlı yolları aşıp hastaneye gidemeyen vatandaşları aşılıyorlar
Kovid-19'u yenen MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk: Geçen üç aylık sürede hala etkilerini hissediyorum
Mutant virüse karşı 'süper donör'lere plazma bağışı çağrısında bulunuldu

Benzer haberler

Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Antalya'da kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi

İzmir'de etkili olan fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi

İzmir'de etkili olan fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi
Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor