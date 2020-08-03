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Cansuyu Derneği Fildişi Sahili'nde kurban eti dağıttı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fildişi Sahili'nde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Ömer Ensar   | 03.08.2020
Cansuyu Derneği Fildişi Sahili'nde kurban eti dağıttı Fotoğraf: Ömer Ensar/AA

Bouake

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu sene yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Fildişi Sahili’nin Korhogo, Abidjan ve Bouake şehrinde Türk halkının vekaletleriyle kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Cansuyu ekibi kurban eti yardımını ulaştırabilmek için şehirlerin en ücra noktalarına kadar gitti. Yardımdan ülkedeki yaklaşık 67 bin ihtiyaç sahibi faydalandı.

Kurban etlerinin en büyük bölümünün dağıtıldığı Bouake’de ulaşılan köylerde bayram dolayısıyla çocuklara oyuncak ve şeker dağıtıldı.

Kurbanları dağıtmak için ülkenin Bouake eyaletine gelen Cansuyu ekip başı Yusuf Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurbanları dağıttıktan sonra insanların bize karşı muazzam bir ilgisinin olduğunu gördük. 'Bir tek siz bize sahip çıkıyorsunuz.' diye cümleleriyle bize ifade ettiler. Bu da bizi daha çok sorumluluk altında tuttuğunu hissettiriyor. Sadece Cansuyu değil tüm dernekleri buraya gelip Müslümanlara sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

Dernek, dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen bu yıl Kurban Bayramı’nda, 27 ülkede yaklaşık 1 milyon 411 bin kişiye 28 bin 238 kurban hissesi ulaştırdı.

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