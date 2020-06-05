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Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı.

Mehmet Yavaş   | 05.06.2020
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

Çanakkale

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı. 

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen çeşitli uyruklardaki 50 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Behramkale köyü açıklarında kurtardıkları 50 kişiyi karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

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