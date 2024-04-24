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Dünya

Hollanda'da Danıştay, Filistinlilerin sığınma başvurularının yeniden işleme alınmasına hükmetti

Hollanda'da Danıştay, hükümetin Filistinlilerin durdurulan sığınma başvurularını yeniden işleme alması gerektiğine karar verdi.

Abdullah Aşıran  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Hollanda'da Danıştay, Filistinlilerin sığınma başvurularının yeniden işleme alınmasına hükmetti

Rotterdam

Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg'un, Aralık 2023'te, Gazze'de "durumun belirsizliği" ve "kalıcı bir siyasetin olmaması" gerekçesiyle Filistinlilerin sığınma başvurularını durdurma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, van der Burg'un, Gazze'deki güncel durumu değerlendirmediği, bu nedenle aldığı kararın yeterince kanıtlanmadığı ifade edildi.

Mahkemeye başvuran bazı Filistinlilerin, Gazze'deki durumun "güvenli, geçici ve belirsiz olmadığını" savunduğu aktarılan açıklamada, Hollanda hükümetinin, Filistinlilerin durdurulan sığınma başvurularını yeniden işleme alması gerektiğine hükmedildiği bildirildi.

Kararın ülkeye sığınma başvurusu yapıp beklemede olan tüm Filistinliler için önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, Filistinli sığınmacıların 6 ay ülkede kalabileceği ve bu süre zarfında bazı hakların yanı sıra barınma hakkına sahip olacağı belirtildi.

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