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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Mehmet Yavaş   | 30.04.2021
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 56 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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