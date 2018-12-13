Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

ANKARA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tchatchouwo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tchatchouwo'nun, eşini Erdoğan'a tanıtmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Çad
Erdoğan, daha sonra Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Guet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Guet'in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kosta Rika
Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Fallas'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Muhabir: İlkay Güder