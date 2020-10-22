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Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar aldıklarını duyurdu.

Mustafa Yılmaz   | 22.10.2020
Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Bursa

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün, grup toplantımızın ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız kararla, pandemi sürecinde büyük kahramanlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız, yarından itibaren toplu ulaşım hizmetimizden ücretsiz yararlanacak. Hayırlı olsun."

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