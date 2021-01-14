Euro
8.97
Dolar
7.38
BIST 100
1,555.49
Altın
1,842.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'da Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin, fırtına nedeniyle binanın çatısından uçan parçalardan son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi
logo
Türkiye

Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki bir polis memurunu silahını gasbedip vurarak şehit eden sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mustafa Yılmaz   | 14.01.2021
Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Murat D'ye "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, diğer polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret" suçlarından da toplam 16 ay 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, polise karşı cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuksuz 4 sanığın 1 yıl 4 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu kişilerden İ.D. ve M.Y. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, S.D'nin cezasının ise ertelenmesi kararlaştırıldı.

Olay

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir (44), belindeki tabancasını gasbeden Murat D. tarafından açılan ateşle başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat D. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanık için ise 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Başbakanı Saner: Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 aşısının uygulanacağı öncelikli gruplar belli oldu
İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi
Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Yoğun kar yağışı Uludağ'da turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdü

Bursa'da etkili olan yağışla barajlardaki su seviyesi yükseldi

Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı

Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı
Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü

Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü
İstanbul Havalimanı'nda midesinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda midesinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan kişi yakalandı