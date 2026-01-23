Dolar
43.37
Euro
50.97
Altın
4,922.49
ETH/USDT
2,930.80
BTC/USDT
89,363.00
BIST 100
12,972.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1025 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1025 kişinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1025 şüpheli yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 27, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 348 ve ifadeye yönelik aranan 596 şüpheli olmak üzere 1025 kişi yakalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de su israfı azalacak, geri dönüşüm artacak
Türkiye genelinde aralık yağışları ortalamaya göre yüzde 21 azaldı
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 33 yıl geçti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1100 şüpheli gözaltına alındı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1025 şüpheli yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1025 şüpheli yakalandı

İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Trump, sert müdahaleleriyle gündeme gelen ICE polislerinin zaman zaman hata yapabileceğini savundu

Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak

Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak
Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan 2 şüpheli yakalandı
Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet