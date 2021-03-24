Bursa'da mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim fabrikasında çıkan, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Bursa
Organize Sanayii Bölgesi 2'nci Cadde'deki mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçradı.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.