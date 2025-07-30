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Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi

Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya, Orman Genel Müdürlüğü su tankeri hediye etti.

Mustafa Yılmaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Yangın bölgesine patlayan lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi

Bursa

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru'yu ziyaret etti.

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Ziyarette, Doğru'ya Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi.

Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanın müdafaası için patlamış lastiğine rağmen tankeriyle yangına su taşıyan Ramazan Doğru'yu ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik. Tek yürek olarak yangınla mücadelemize destek veren aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ramazan Doğru da kendisine hediye edilen tankeri mahalle muhtarına teslim edeceğini belirterek yetkililere, jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bursa Bölge Müdürü Erdal Şahan, Keles Orman İşletme Müdürü Hüseyin Polat da katıldı.

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