Euro
8.72
Dolar
7.31
BIST 100
1,550.93
Altın
1,730.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor." dedi.

Ali Ballı   | 18.03.2021
Bodrum'da sahile 'beyaz kum' görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Muğla

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonuna yaklaşılmasıyla birçok alana mermer tozu döküldüğüne dair ihbarlar aldıklarını söyledi.

Sahillere beyaz kum görünümlü mermer tozu dökmenin yanı sıra duvarlar da örüldüğünü savunan Yılmaz, "Doğal alanlarımız sahillerimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Yapılan bu çalışmalarla hem denize müdahale ediliyor hem de deniz canlılarına. Buralara maden atıkları dökülüyor. Geçen yıl birçok arkadaşımızla bunların hepsini tespit ettik. Bu dökülen maddenin nasıl zararlı olduğunu gördük." diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimi Müdürü Engin Doğan da gelen şikayetler üzerine kıyılarda denetim yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 27 işletmeye 'kıyıya müdahale etmekten' işlem yapıldı." ifadesini kullandı.

Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline geçtiğimiz günlerde beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlenmişti.

Maddeyi sahile döken tesise 270 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan ülkelere 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti
AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı
Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' görünümlü mermer tozu dökülmesi tepki çekti

Muğla'nın kültür turizmiyle de ön plana çıkması amaçlanıyor

10 bin öğrenci sınır hattındaki Mehmetçiğe moral mektubu gönderdi

Zeus Tapınağı yapılan çalışmalarla eski ihtişamına kavuşturulacak

Zeus Tapınağı yapılan çalışmalarla eski ihtişamına kavuşturulacak

Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor

Muğla'da dört mevsim turizm yapılması için çalışma yürütülüyor
Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak

Bilinçli tarımla üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçiye gelir sağlayacak