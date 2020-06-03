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Bitlis'te etkisiz hale getirilen bir teröristin daha gri listede olduğu belirlendi

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi.

Aybüke İnal   | 03.06.2020
Bitlis'te etkisiz hale getirilen bir teröristin daha gri listede olduğu belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten "Mazlum Garzan" kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 2019 yılında Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, DNA testi sonucuna göre, gri kategoride yer alan, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova alan sorumlusu, "Serhat" kod adlı terörist Ahmet Korhan olduğu belirlendi.

Sehi'de gri kategorideki 2 terörist daha etkisiz hale getirilmişti

İçişleri Bakanlığı daha önce Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, Yarbay Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden, gri kategoride aranan "Doktor-Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun ile yine gri kategoride aranan "Şoreş Tatvan" kod adlı terörist Adem Çelebi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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