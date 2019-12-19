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Bitlis Valisi Çağatay: Dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz

Bitlis Valisi Çağatay, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlara ilişkin "Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz." dedi.

Şener Toktaş   | 19.12.2019
Bitlis Valisi Çağatay: Dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlara ilişkin "Artık ilimizde güvenlik sorunu yok. İnsanlar istediği saatte, istedikleri yere gidip gezip dönebiliyor. Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz." dedi.

Tatvan Kültür Merkezi'nde mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yapan Vali Çağatay, Tatvan'ın sorunlarının, önceden görev yaptığı yerlerdeki sorunlarla aynı olduğunu anlattı.

İlde güvenlik sorunu bulunmadığını vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"İnsanlar istediği saatte, istedikleri yere gidip gezip dönebiliyor. Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz. Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu'nda görev alan en alt kademedeki askerimizden en üst kademedeki komutanımıza selamlarımı gönderiyorum. Operasyonla Bitlis, terörü bitiriyor. Son demlerini yaşıyorlar. Allah'ın izniyle Türkiye terörü bitiriyor."

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 55 parselden sadece iki parsel kaldığına dikkati çeken Çağatay, buranın tamamlanmasıyla binlerce insanın iş sahibi olacağını aktardı.

Çağatay, "Bu sayede bölgemizin en büyük sorunu olan işsizlik sorununa da çözüm bulmuş olacağız. Çünkü bölgede huzur var. Yatırımcı da bölgeye gelirken huzura bakıyor. İşte bu yüzden huzur çok önemli. Bu huzurla beraber önümüzdeki yıllarda binlerce vatandaşımızın işe girdiğini göreceksiniz." dedi.

Bitlis'te yaşayan insanların standartlarını, Türkiye standartlarının üstüne çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Çağatay, Tatvan'ın eğitim ve sağlıkta aldığı yatırımlarla Türkiye standartlarının çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Vali Çağatay, "Annemin hem bel fıtığı hem de diz protez ameliyatını Tatvan Devlet Hastanesinde yaptırdım. Yani Tatvan'daki hayat standardı, Türkiye ortalamasının altında değil. İhtiyaçlar bitmeyecek ama biz de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle ve köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyerek çözüm bulmaya çalışan Çağatay, daha sonra muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Toplantıya, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İdare ve Denetim Müdürü Kasım Akbay ve kurum amirleri de katıldı.

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